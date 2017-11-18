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Поліція встановила, звідки були деякі дзвінки про масове “мінування”

Субота, 18 листопада 2017, 21:22

Поліції вдалося встановити, звідки надходили деякі дзвінки про замінування станції метро, вокзалу, телеканалу та інших будівель у п’ятницю.

Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Поліцейські встановили, що деякі дзвінки "мінерів" надходили від Lanc Telecom (Express Teleservice), яке належіть МТС Росія.

"Це вже не просто забавки, це цілеспрямована робота російських спецслужб з дестабілізації ситуації в нашій країні. Ворог, крім бойових дій, має мету - на нашій мирній території посіяти паніку та хаос. Не вийде", - зазначив заступник голови Націполіції В’ячеслав Аброськін,

Як відомо, 17 листопада 2017 року до Нацполіції Києва надійшло анонімне повідомлення про мінування 12 об'єктів, серед яких станції метро, вокзал, ТРЦ, телеканал та інші багатолюдні місця. Поліція не виявила там небезпечних предметів та речовин.

Пізніше повідомили, що станцію "Либідська" перевірили і вибухонебезпечних предметів не виявили.

10 листопада десять аеропортів України отримали повідомлення про замінування.

Пізніше у Нацполіції встановили, що ці повідомлення були із сусідньої держави.

Українська правда

Теми: НацгвардіяКиївЛьвів
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