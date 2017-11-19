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СЦКК: Боевики обстреливают из артиллерии дома гражданских в Водяном

Воскресенье, 19 ноября 2017, 10:48

Офицеры-наблюдатели украинской стороны СЦКК зафиксировали обстрелы со стороны боевиков ОРДО по домам мирных жителей в н.п.Водяное.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"16 ноября в направлении Саханка - Водяное два боеприпаса артсистем калибра 152-мм попали в жилой сектор н.п. Водяное в районе улиц Северная, 11 и Дачная, 13. В результате разрывов в жилом доме осколками повреждены стены, окна и крыша", - сообщили в СЦКК.

На территории земельных участков с нежилыми домами зафиксированы воронки от разрывов снарядов. Среди местных жителей пострадавших нет.

17 ноября украинская сторона СЦКК провела фотофиксацию случаев нарушения "тишины" боевиками из применением артиллерийских систем крупного калибра по Водяному.

 
 
фото - пресс-центр штаба АТО

Темы: ДонбассАТООРДЛО
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