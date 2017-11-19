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Соломатина попросила у НАБУ охрану

Воскресенье, 19 ноября 2017, 11:21
Соломатина попросила у НАБУ охрану

Руководитель департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК Анна Соломатина заявила, что написала заявление в НАБУ о предоставлении ей охраны.

Об этом она сообщила в интервью "Громадському".

На встречу Соломатина также пришла с охранником.

"Я написала заявление в НАБУ, чтобы мне предоставили охрану. Это не один человек, это 5 человек, которые меня сегодня охраняют", - заявила она.

Соломатина добавила, что боится за свою жизнь и не хочет, чтобы на нее каким-то образом давили. При этом на вопрос, были ли в ее адрес угрозы, чтобы просить об охране, Соломатина заявила: "Пока угроз не было".

Как известно, руководитель департамента финансового контроля НАПК Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций и злоупотреблении положением.

Также она заявила, что "куратор НАПК" в Администрации президента пытался установить контроль над решениями агентства, а когда Соломатина отказалась, Корчак фактически подчинила ее департамент лояльной к себе человеку. Из-за этого Соломатина написала заявление на увольнение.

В АП отрицают информацию, публично озвученную и переданную в антикоррупционные органы Соломатиной.

Вместе с тем, согласно справки по результатам проверки состояния организации работы в департаменте финансового контроля и мониторинга образа жизни, которая есть в распоряжении УП, НАПК действительно избегало проверок деклараций высших должностных лиц государства.

Темы: НАПКкоррупцияНАБУ
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