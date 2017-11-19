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В аннексированном Крыму задержали крымскотатарского активиста

Воскресенье, 19 ноября 2017, 15:25

В Симферополе подконтрольная Россия полиция задержала крымскотатарского активиста Руслана Белялова.

Об этом сообщила "Крымская солидарность" в Facebook.

"Сегодня в районе 16 в Симферополе сотрудниками полиции был задержан активист объединения "Крымская солидарность" Руслан (Алимдар) Белялов. По поступившей информации, причина его задержания - якобы его автомобиль находится в угоне", - говорится в сообщении.

 

В организации задержания расценивают как давление на социально и политически активных мусульман в Крыму.

"Он (Белялов - ред.) известен общественности тем, что занимает активную общественную позицию: постоянно поддерживает крымских татар при обысках, на судах, делает стримы с места происшествия этих событий и просто не остается в стороне от проблем своего народа", - говорится в сообщении.

Как известно, 8 ноября в аннексированном Крыму оккупационная власть провела очередные обыски у активистов. В частности, обыски провели в доме Белялова. "Крымская солидарность" отмечает, что после обыска у активиста пропали 3 тысячи долларов и 60 тысяч рублей.

Украинская правда

Темы: КрымРосcиякрымские татары
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