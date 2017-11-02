Порошенко в ОАЭ встречался с Лукашенко

Президент Петр Порошенко встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Объединенных Арабских Эмиратах.



Об этом сообщает пресс-служба главы государства 2 ноября.



"Стороны выразили удовлетворение ходом выполнения договоренностей по итогам официального визита главы белорусского государства в Украину в июле 2017 года. Особо было отмечено возобновление работы двусторонней демаркационной комиссии и усиление торгово-экономического сотрудничества на уровне регионов двух стран", – говорится в сообщении.



В то же время белорусское государственное агентство БЕЛТА отмечает, "белорусский лидер уверен, что первый форум регионов Украины и Беларуси, который готовятся провести в Гомеле, даст новый импульс развитию отношений между странами".



"Что касается политического взаимодействия, то у нас вообще проблем нет. Мы абсолютно следуем тому курсу, по которому договорились идти", – заявил Лукашенко.

Как известно, 24 августа в Беларуси исчез сын украинского офицера Павел Гриб. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленскую область России.

Беларусь своей вины в похищении украинца российскими спецслужбами не признает.

По официальной информации, он находится в краснодарском СИЗО. Власти России пытаются обвинить его в терроризме.

Российская Федерация пока не ответила ни на одно из пяти писем от украинского омбудсмена Валерии Лутковской по делу Павла Гриба.

Украинская правда