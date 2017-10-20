РФ игнорирует письма Лутковской в деле похищенного Гриба

Российская Федерация пока не ответила ни на одно из пяти писем от украинского омбудсмена Валерии Лутковской по делу Павла Гриба, который находится в следственном изоляторе Краснодара и обвиняется в "подготовке теракта в школе".

Об этом Лутковская заявила 20 октября во время пресс-конференции, сообщает "Укринформ".

"К сожалению, здесь тоже достаточно сложная ситуация в связи с тем, что на пять писем, которые были адресованы омбудсмену Российской Федерации с конца августа по сегодняшний день, мы не получили еще ни одного ответа", – отметила она.

"Я все-таки очень рассчитываю на то, что будет осуществлен эффективный контроль со стороны омбудсмена РФ относительно ситуации с Павлом Грибом и, соответственно, что Россия выполнит правило 39 (регламента Европейского суда по правам человека - ред.), потому что адвокаты Павла Гриба обратились в ЕСПЧ. Европейский суд по правам человека имеет право вмешаться в дело непосредственно", – говорит омбудсмен.

По ее словам, адвокатам Гриба удалось убедить Европейский суд в необходимости вмешательства, учитывая состояние здоровья задержанного.

Как известно, 24 августа в Беларуси исчез сын украинского офицера Павел Гриб. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленскую область России.

Беларусь своей вины в похищении украинца российскими спецслужбами не признает.

По официальной информации, он находится в краснодарском СИЗО. Власти России пытаются обвинить его в терроризме.