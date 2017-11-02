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Украинский консул посетил крымчанина Зейтуллаева, содержащегося в РФ

Четверг, 2 ноября 2017, 19:16

В российской колонии украинский консул встретился с незаконно осужденным крымчанином, гражданином Украины Русланом Зейтуллаевым, которого обвиняют в создании ячейки запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает "Интерфакс-Украина".

"Вчера благодаря действиям наших консулов ​​нам удалось посетить Зейтуллаева в Башкортостане ... В общем он на условия содержания не жаловался", - сказала пресс-секретарь.

По ее словам, встреча длилась около трех часов.

"Главным остается вопрос его увольнения и перевода в Украину", - отметила Беца.

Как известно, 9 сентября стало известно, что незаконно осужденный в РФ по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчанин Руслан Зейтуллаев этапирован в исправительную колонию в российской республике Башкортостан.

Адвокат Зейтуллаева Эдем Семедляев рассказал, что сотрудники СИЗО в Ростове-на-Дону отобрали еду в Зейтуллаева перед его этапированием в колонию Башкортостана.

Темы: Росcиякрымские татары
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