В Марокко 15 человек погибли в результате давки
Понедельник, 20 ноября 2017, 02:38
По меньшей мере 15 человек погибли и еще 5 травмированы в результате давки при выдаче продовольственной помощи в Марокко.
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местные СМИ.
Инцидент произошел в селе Сиди Буалем, в 150 км к юго-западу от Касабланки.
По информации ВВС, гуманитарную помощь раздавала благотворительная организация.
Некоторые СМИ пишут, что ранения получили 40 человек.
Как известно, ранее в результате давки на центральной площади в Турине (Италия) пострадали более 1,5 тыс. человек.