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Референдум об отставке мэра Кишинева провалился

Понедельник, 20 ноября 2017, 03:02

Явка на референдум об отставке мэра Кишинева Дорина Киртоакэ после закрытия избирательных участков составила 17,5% (110 тыс. избирателей).

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ЦИК Молдовы.

Согласно молдавскому законодательству, для признания референдума состоявшимся, явка должна составлять не менее 33%.

За отставку Киртоакэ должны были проголосовать не менее 163 тысяч кишиневцев.

По результатам обработки 97% протоколов, 88% участников референдума поддержали отставку мэра, против - 12%.

Как известно, Киртоакэ проходит обвиняемым по делу о платных парковках. Его обвиняют в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции.

Мэра Кишинева задержали 25 мая и на следующий день поместили под домашний арест. 21 июля дело было передано в суд, а прокуроры потребовали от муниципального совета отстранить Киртоакэ от должности на время судебного разбирательства.

28 июля его отстранили от должности мэра. 10 ноября Киртоакэ перевели из-под домашнего ареста под судебный контроль.

Темы: Молдовареферендум
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