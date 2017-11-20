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США подозревает иранских хакеров в атаке на телеканал HBO - WP

Понедельник, 20 ноября 2017, 04:44

Министерство юстиции США планирует открыть несколько дел по обвинению в хакерских атаках на телеканал HBO, фигурантами которых станут иранцы.

Об этом сообщает The Washington Post.

По информации издания, в прошлом месяце соответствующие расследования для их дальнейшего обнародования были переданы прокурорам по нацбезопасности.

The Washington Post пишет, что органы правопорядка США опасаются усиления давления на законодателей, которые должны будут принять решение о новых санкциях против Ирана.

Представитель министерства юстиции отказался комментировать эту информацию.

Как известно, ранее США продлили санкции против Ирана от 1979 года еще на год.

Ранее сообщалось, что правительство США предупредило американские энергетические и промышленные компании об опасности хакерских атак на их компьютерные сети.

Темы: СШАИранхакеры
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