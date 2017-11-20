Неэффективность и спам: КИУ оценил работу нардепов с самыми высокими рейтингами

Юлия Тимошенко, Олег Ляшко, Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Дмитрий Ярош имеют самую низкую эффективность работы в Верховной Раде и зарегистрировали большое количество "законодательного спама".

Об этом говорится в отчете КИУ: "Три года Верховной Рады: как работают народные депутаты".

В отчете сообщается, что КИУ в рамках проекта "Дословно" проанализировал работу народных депутатов-лидеров президентской рейтингов в Верховной Раде.

Так, за три года работы Ярош пропустил почти все заседания ВР, Тимошенко и Бойко - систематически игнорировали голосования, а Ляшко и Рабинович зарегистрировали значительное количество законопроектов, которые можно рассматривать как законодательный спам.

Отмечается, что Ляшко и Тимошенко были зарегистрированы на 84% и 80% пленарных заседаний ВР соответственно.

При этом лидер РПЛ пропустил почти половину голосований, а лидер "Батькивщины" проголосовала лишь в трети случаев. Также она систематически игнорировала заседания комитета.

"Тимошенко стала членом Комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений 15 января 2015 года и с тех пор присутствовала только на 4 заседаниях комитета из 37", - говорится в заявлении.

В отчете ОО указано, что Бойко был письменно зарегистрирован на 94% пленарных заседаний ВР, но при этом принял участие лишь в 3% голосований. За три года он присутствовал только на 1 заседании с 60 Комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью.

"Ярош посетил за три года только 4% пленарных заседаний ВР, пропустив по неизвестным причинам 303 из 362 заседаний. Он также принял участие (нажал "за", "против" или "воздержался") лишь в 3% голосований ", - сообщает КИУ.

Также отмечается, что он проголосовал лишь 296 раз с 11 тысяч и посетил только 5 из 91 заседаний Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. При этом ни один из десяти его законопроектов не вступил в силу.

Рабинович пропустил половину заседаний ВР за три года. В КИУ добавляют, что лидер партии "За жизнь" входит в тройку нардепов, которые пропустили больше всего голосований и принял участие лишь в 1% голосований Рады.

Ранее в КИУ сообщали, что за три года 43 народных депутата пропустили до 99% голосований Верховной Рады.