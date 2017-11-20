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Генпрокуратура придумала решение коллизии с делами ГБР

Понедельник, 20 ноября 2017, 14:00

Генеральная прокуратура предлагает до формирования Государственного бюро расследований передавать осуществление досудебного расследования другим органам досудебного расследования.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, комментируя то, что следователи прокуратуры лишились права расследовать новые уголовные производства, открытые после 20 ноября 2017 года.

Генпрокуратура констатирует, что ГБР не начало работу, а прокуратура утратила полномочия по расследованию преступлений, подследственных Государственном бюро расследований.

"Решением проблемы может стать использование руководителями прокуратур полномочий по поручению проведения досудебного расследования другому органу досудебного расследования в порядке ч.5 ст. 36 УПК (в связи с невозможностью осуществления эффективного досудебного расследования ГБР из-за того, что оно не начало свою работу), а процессуальными руководителями – права личного проведения следственных (розыскных) и процессуальных действий (п.4 ч. 1 ст. 36 УПК Украины)", – сказано в сообщении.

20 ноября 2012 года вступил в силу новый Уголовный процессуальный кодекс. В его заключительных и переходных положениях зафиксированы предельно допустимые сроки осуществления следователями прокуратуры полномочий:

- по "расследованию" преступлений, подследственных ГБР, – до "дня введения в действие ч.4 ст.216 УПК" (до дня начала деятельности ГБР, но не позднее 5 лет со дня вступления в силу данного Кодекса (что наступит ранее), пользуясь при этом полномочиями следователей, определенными УПК (срок истек 20.11.2017)

- по "дорасследованию" преступлений, подследственных ГБР, начатых до вступления в силу ч. 4 ст.216 УПК, – до "окончания досудебного расследования, но не более двух лет, пользуясь при этом полномочиями следователей, определенными УПК";

- по "дорасследованию" преступлений, подследственных НАБУ, – до "окончания досудебного расследования, но не более двух лет, пользуясь при этом полномочиями следователей, определенными УПК" (срок истек 20.11.2017).

Сейчас у следователей прокуратуры остается право дорасследовать начатые ими уголовные производства с подследственностью ГБР, но не более двух лет.

Однако следователи прокуратуры не имеют права расследовать новые уголовные производства, то есть те, сведения о которых внесены в ЕРДР после 20 ноября 2017 года.

Право расследовать уголовные производства с признаками подследственности НАБУ следователи органов прокуратуры теряют при любых условиях.

Генпрокурор Юрий Луценко говорил, что следствие передавать некуда, в том числе и на заседании комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности 8 ноября.

Этот комитет рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект №7278 о продлении следственными органами прокуратуры досудебного расследования уголовных производств, однако парламент 16 ноября не внес его в повестку дня.

Алена Рощенко, УП
Темы: ГенпрокуратураГБРзаконодательство
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