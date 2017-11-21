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НСТУ: Со спецслужбами не сотрудничаем, ждем помощи Шаройко

Вторник, 21 ноября 2017, 10:58

Национальная общественная телерадиокомпания Украины заявляет, что не сотрудничает с украинской разведкой, а к работе корреспондента в Беларуси Павла Шаройко претензий не имеет.

Об этом говорится в заявлении UA:Перший от 21 ноября.

Комитет государственной безопасности Беларуси обвинил Павла Шаройко в шпионаже.

Общественная телерадиокомпания  заявляет, что "не имеет со спецслужбами отношений, выходящих за пределы официальных, и не сотрудничает ни с одной из них", задачи и миссия общественного вещателя состоят в другом.

Компания отмечает, что Шаройко работал в зарубежной корреспондентской сети "Украинского радио" с 2015 года и качество его репортерской работы "не давало никакого повода для претензий ни к содержанию, ни к форме его репортажей".

В последнее время Шаройко освещал из Минска дело гражданина Украины Павла Гриба, переговорный процесс Минской группы, а также российско-белорусские военные учения "Запад 2017".

16 ноября жена Шаройко Елена прибыла из Минска в Киев и сообщила, что 25 октября Павла задержал белорусский Комитет госбезопасности. Она попросила предоставить мужу отпуск по "семейным обстоятельствам".

Тогда общественная телерадиокомпания направила официальные запросы в Министерство иностранных дел Украины, Службу безопасности Украины и консульство Украины в Беларуси.

Телерадиокомпания предполагает, что "отсутствие какой-либо официальной реакции или заметной активности государства в этом деле имеет свои резоны, непонятные гражданам".

Общественная телерадиокомпания вместе с семьей Павла Шаройко "надеется, что в ближайшее время Украинское государство сделает все возможное для защиты своего гражданина и возвращения его домой".

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины опровергло сотрудничество с Павлом Шаройко, заявив, что он когда-то возглавлял пресс-службу ГУР, но с 2009 года не служит там.

После этого были опубликованы видеокадры якобы признания Шаройко о том, что он работал под прикрытием, а координировал его  работу дипломат, аккредитованный в Минске.

В результате, первый секретарь посольства Украины Игорь Скворцов объявлен в Беларуси персоной нон грата.

В ответ украинский МИД объявил персоной нон грата одного из сотрудников посольства Беларуси в Украине – по состоянию на 21 ноября тот уже покинул Украину.

Алена Рощенко, УП
Темы: БеларусьСМИшпионаж
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