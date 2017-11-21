МИД требует от России пустить к Грибу украинских медиков

Министерство иностранных дел требует от России разрешить украинским медикам обследовать Павла Гриба.



Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.



20 ноября Павла Гриба посетил украинский консул.



"Учитывая состояние его здоровья, требуем повторно от РФ предоставить разрешение на обследование специалистами Минздрава Украины", – заявляет МИД.

Сьогодні Павла Гриба відвідав консул. Враховуючи стан його здоров'я, вимагаємо повторно від РФ надати дозвіл на обстеження фахівцями МОЗ Укр — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) November 20, 2017

Как известно, 20 ноября российские силовики позволили украинскому консулу 7 минут общаться с украинцем Павлом Грибом в СИЗО Краснодара. Дипломату не разрешили передать лекарства, консул успел лишь заметить, что украинец выглядит очень плохо, кожа покрыта язвами.



19-летний украинец Павел Гриб пропал 24 августа в Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили люди в штатском. Позже его перевезли в Смоленскую область Российской Федерации, где арестовали.



Беларусь своей вины в похищении украинца российскими спецслужбами не признает.



Власти России обвиняют Гриба в терроризме.



13 октября Россия проигнорировала письмо Европейского суда по правам человека и не пустила украинских врачей в краснодарское СИЗО к Павлу Грибу.

18 октября Октябрьский райсуд Краснодара продлил срок содержания под стражей Павла Гриба до 4 января 2018 года.