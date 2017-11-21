МИД требует от России пустить к Грибу украинских медиков
Министерство иностранных дел требует от России разрешить украинским медикам обследовать Павла Гриба.
Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.
20 ноября Павла Гриба посетил украинский консул.
"Учитывая состояние его здоровья, требуем повторно от РФ предоставить разрешение на обследование специалистами Минздрава Украины", – заявляет МИД.
Сьогодні Павла Гриба відвідав консул. Враховуючи стан його здоров'я, вимагаємо повторно від РФ надати дозвіл на обстеження фахівцями МОЗ Укр— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) November 20, 2017
Как известно, 20 ноября российские силовики позволили украинскому консулу 7 минут общаться с украинцем Павлом Грибом в СИЗО Краснодара. Дипломату не разрешили передать лекарства, консул успел лишь заметить, что украинец выглядит очень плохо, кожа покрыта язвами.
19-летний украинец Павел Гриб пропал 24 августа в Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили люди в штатском. Позже его перевезли в Смоленскую область Российской Федерации, где арестовали.
Беларусь своей вины в похищении украинца российскими спецслужбами не признает.
Власти России обвиняют Гриба в терроризме.
13 октября Россия проигнорировала письмо Европейского суда по правам человека и не пустила украинских врачей в краснодарское СИЗО к Павлу Грибу.
18 октября Октябрьский райсуд Краснодара продлил срок содержания под стражей Павла Гриба до 4 января 2018 года.