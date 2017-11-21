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МИД требует от России пустить к Грибу украинских медиков

Вторник, 21 ноября 2017, 07:38

Министерство иностранных дел требует от России разрешить украинским медикам обследовать Павла Гриба.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

20 ноября Павла Гриба посетил украинский консул.

"Учитывая состояние его здоровья, требуем повторно от РФ предоставить разрешение на обследование специалистами Минздрава Украины", – заявляет МИД.

Как известно, 20 ноября российские силовики позволили украинскому консулу 7 минут общаться с украинцем Павлом Грибом в СИЗО Краснодара. Дипломату не разрешили передать лекарства, консул успел лишь заметить, что украинец выглядит очень плохо, кожа покрыта язвами.

19-летний украинец Павел Гриб пропал 24 августа в Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили люди в штатском. Позже его перевезли в Смоленскую область Российской Федерации, где арестовали.

Беларусь своей вины в похищении украинца российскими спецслужбами не признает.

Власти России обвиняют Гриба в терроризме.

13 октября Россия проигнорировала письмо Европейского суда по правам человека и не пустила украинских врачей в краснодарское СИЗО к Павлу Грибу.

18 октября Октябрьский райсуд Краснодара продлил срок содержания под стражей Павла Гриба до 4 января 2018 года.

Алена Рощенко, УП
Темы: политзаключенныеРосcияМИД
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