В Украину идут холода с мокрым снегом

В ближайшие сутки, 22 ноября, над территорией Украины продолжит господствовать холодная воздушная масса.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, передает "Интерфакс-Украина".

Погоду большинства областей будет определять поле повышенного давления, лишь на востоке и крайнем западе – атмосферные фронты.

В восточных областях ночью и утром ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, днем – без существенных осадков. Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла.

На остальной территории – без осадков, лишь на Закарпатье и Прикарпатье мокрый снег и дождь, в северных областях ночью, утром местами небольшой снег; температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Погода на 22 ноября

В Киеве – ночью, утром местами пройдет небольшой мокрый снег, днем – без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, 22 ноября в Киеве самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 13,2 градусов тепла в 1926 году, самая низкая - ночью на отметке 15,7 градусов мороза в 1921 году.

В четверг, 23 ноября, в восточных, Сумской, Запорожской, местами Днепропетровской области пройдет небольшой снег, днем на востоке местами умеренный снег, в западных областях небольшой мокрый снег и дождь; на остальной территории – без осадков.

Ветер северо-западный с переходом на западе на юго-восточный, 5-10 м/с.

Прогноз на 23 ноября

Температура в восточной части в течение суток 1-7° мороза; на остальной территории ночью 2-8° мороза, на западе и крайнем юге местами 0-4° тепла, днем 0-6° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье до 10°.

В Киеве – без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 2-4° тепла.