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Иск Саакашвили к Порошенко сняли с рассмотрения

Вторник, 21 ноября 2017, 14:22

Судья Татьяна Шипулина, которая должна была рассматривать жалобу Саакашвили на лишение украинского гражданства, ушла из Высшего админсуда в новый Верховный Суд.

Об этом сообщает пресс-служба ВАСУ.

По ее данным, по этой причине исковое заявление бывшего президента Грузии к президенту Украины Петру Порошенко снято с рассмотрения. Теперь оно будет снова перераспределено между судьями ВАСУ, чтобы найти нового служителя Фемиды, который будет вести дело.

"14 ноября Татьяна Шипулина отчислена из штата ВАСУ, а 15 ноября зачислена в штат нового Верховного Суда. Таким образом, судья Т. Шипулина не имеет полномочий рассматривать административные дела в Высшем административном суде Украины", - говорится в сообщении.

Как известно, Саакашвили обжаловал в суде указ президента Петра Порошенко о прекращении его украинского гражданства.

20 ноября СМИ сообщили со ссылкой на адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого, что якобы произошло вмешательство в систему распределения судей и из нее были необоснованно изъяты нескольких судей, из которых формировалась коллегия ВАСУ для рассмотрения иска Саакашвили.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Саакашвилисуд
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