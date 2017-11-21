Штаб АТО: Ситуация в Луганске - разборки между террористами

В штабе АТО считают блокирование вооруженными людьми части Луганска разборками между группировками боевиков.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-центре штаба.

"Мы можем сделать вывод, что происходят банальные разборки между террористами", - объяснил пресс-секретарь.

В штабе АТО отметили, что не обладают дополнительной информацией о событиях и причастных к ним лицам.

Как сообщалось ранее, 21 ноября центр оккупированного Луганская заблокировали вооруженные люди в военной форме и без опознавательных знаков.

На просьбу рассказать, что происходит, они либо ничего не отвечают, либо говорят "Без комментариев", либо называют свои действия "плановыми учениями".

Позже наблюдатели ОБСЕ подтвердили УП наличие вооруженных людей, которые заблокировали часть Луганска, и заявили, что мониторят ситуацию в городе.

Накануне главарь незаконного вооруженного формирования "ЛНР" Игорь Плотницкий отстранил Игоря Корнета от "должности министра внутренних дел ЛНР" в связи с возбуждением уголовного дела.

Корнет, однако, опровергает свою отставку и забаррикадировался в здании т. н. "МВД ЛНР".

Он также заявил о задержании на оккупированной части Луганской области украинских диверсантов.

Сайт Плотницкого одновременно обнародовал заявление, согласно которому, ситуация в Луганске "находится под его контролем и в ближайшее время будет полностью решена".

Позже стало известно, что в Луганске отключили телевидение и радио.