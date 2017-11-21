Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция снесла палатки участников акции на Майдане

Вторник, 21 ноября 2017, 20:25

Правоохранители ворвались в толпу на Майдане и снесли ранее установленные палатки после того, как участники акции пытались поджечь шины.

Об этом сообщает LIGA.net.

Активисты оттеснили полицейских в сторону улицы Институтской. Позже участникам акции удалось поджечь несколько шин у монумента Независимости. Однако их потушили правоохранители.

Как известно, 21 ноября представители общественной организации "Коалиция участников оранжевой революции" установили 2 палатки на Майдане Незалежности в Киеве.

"Украинская правда" в Threads

Темы: акцииКиевполицияМайдан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Все новости...
акции
Во Франции третью ночь продолжались беспорядки после того, как полиция застрелила подростка
В России в день рождения Навального людей задерживали за плакаты о кенгуру и шарики
На антиправительственный митинг в Варшаве собрались до 500 тысяч человек
Последние новости
12:30
Накопичення сил ворога на північному кордоні не помічено – Наєв
12:24
Всемирный фонд памятников возобновит купол Дома учителя в Киеве
12:18
Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен
12:17
В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля
12:17
Силы обороны поразили вражеские "Зоопарк" и "Репеллент-1" на Таврийком направлении
12:15
Суд в США возобновил запрет на продажу двух моделей Apple Watch
12:09
Помощник генсека: НАТО вполне в состоянии защититься от агрессии России
12:05
Новый этап земреформы: бизнес начал покупать землю
12:00
РФ покинули примерно 2500 ученых с начала вторжения – СМИ
11:55
Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана
Все новости...
Реклама: