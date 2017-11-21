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Маккейн раскритиковал Трампа за телефонный разговор с Путиным

Вторник, 21 ноября 2017, 23:32

Американский сенатор Джон Маккейн раскритиковал президента США Дональда Трампа за телефонный разговор с лидером РФ Владимиром Путиным.

Об этом он написал в Twitter.

"Это еще раз демонстрирует ошибочность веры президента, что в США есть общие интересы с Россией. Также это доказывает, что нам необходима стратегия по Сирии", - подчеркнул Маккейн.

Как известно, во вторник президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.

Президенты обсудили Украину, Сирию, Иран, КНДР и Афганистан.

Телефонный разговор состоялся на следующий день после встречи Путина с президентом Сирии Башаром Асадом в Сочи.

Темы: СШАРосcияТрампПутин
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