США: Путин несет ответственность за прекращение химатак в Сирии
Госдеп США уверен - президент РФ Путин несет персональную ответственность за давление на президента Сирии Асада по предотвращению новых химатак.
Об этом заявила пресс-секретарь Государственного Департамента США Хезер Науэрт, передает Укринформ.
"Мы видели, как Владимир Путин обнимается с Башаром Асадом. Эти объятия являются доказательством того, что Владимир Путин несет определенную ответственность за попытки помочь сирийцам в создании давления на правительство Асада, чтобы больше не было химатак", - отметила Науэрт.
"Соединенные Штаты твердо поддерживают процесс Женевских переговоров. Мы не будем отступать от них", - также подчеркнула пресс-секретарь Госдепа.
Как известно, в понедельник, 20 ноября, Владимир Путин провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом в Сочи.
Ранее сообщалось, что РФ заблокировала расследование ООН по применению химоружия в Сирии.