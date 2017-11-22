Теракт в Ираке: число погибших увеличилось до 24 человек

По меньшей мере 24 человека погибли в результате подрыва смертника на рынке на севере Ирака.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на местную власть.

По информации агентства, смертник подорвался в автомобиле на продуктовом рынке в городе Туз-Хурмату.

صحيفة العراق: الاعلام الحربي يخفض عدد ضحايا تفجير طوزخرماتو ولم يعلن من أين أتت السيارة المفخخة ؟ https://t.co/3uSNDBrAXO — iraq website .press (@mostafa28784968) November 21, 2017



Полиция сообщила о 80 пострадавших.

Ответственность за теракт на себя пока никто не взял.

После нападения в Багдаде ввели комендантский час.

Ранее сообщалось о 20 погибших и 40 раненых.