Теракт в Ираке: число погибших увеличилось до 24 человек
Среда, 22 ноября 2017, 02:48
По меньшей мере 24 человека погибли в результате подрыва смертника на рынке на севере Ирака.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на местную власть.
По информации агентства, смертник подорвался в автомобиле на продуктовом рынке в городе Туз-Хурмату.
صحيفة العراق: الاعلام الحربي يخفض عدد ضحايا تفجير طوزخرماتو ولم يعلن من أين أتت السيارة المفخخة ؟ https://t.co/3uSNDBrAXO— iraq website .press (@mostafa28784968) November 21, 2017
Полиция сообщила о 80 пострадавших.
Ответственность за теракт на себя пока никто не взял.
После нападения в Багдаде ввели комендантский час.
Ранее сообщалось о 20 погибших и 40 раненых.