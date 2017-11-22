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Теракт в Ираке: число погибших увеличилось до 24 человек

Среда, 22 ноября 2017, 02:48

По меньшей мере 24 человека погибли в результате подрыва смертника на рынке на севере Ирака.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на местную власть.

По информации агентства, смертник подорвался в автомобиле на продуктовом рынке в городе Туз-Хурмату.


Полиция сообщила о 80 пострадавших.

Ответственность за теракт на себя пока никто не взял.

После нападения в Багдаде ввели комендантский час.

Ранее сообщалось о 20 погибших и 40 раненых.

Темы: Ирактеракт
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