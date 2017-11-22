Депутат Тернопольского облсовета избил женщину-полицейского

В Тернополе депутат облсовета от "Свободы", колясочник Александр Башта, в результате конфликта избил двух правоохранителей – мужчину и женщину, – которых сам вызвал.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области.

"У патрульного закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб нижней челюсти. У девушки-полицейского закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей волосистой части головы и сотрясение", - говорится в сообщении.

Свободовец Александр Башта Фото с facebook

Отмечается, что Башта вызвал правоохранителей на улицу Замковую, поскольку не смог припарковать свой автомобиль на месте для инвалидов, потому что его занял таксист на Daewoo Lanos.

В полиции добавили, что до приезда правоохранителей нарушитель уехал, а заявитель "безосновательно начал вести себя агрессивно и неадекватно".

"Мужчина на инвалидной коляске не реагировал на замечания людей в форме, а затем напал на полицейских. Сорвал жетон и выхватил рацию. Патрульные пытались успокоить дебошира. Мужчина пообещал вести себя адекватно. Но когда патрульные отпустили его руки, он схватил девушку-полицейского за волосы, а затем упал с инвалидной коляски, потянув ее за собой и повредив мобильный телефон инспектора", - говорится в сообщении.

Как видно на видео из нагрудной камеры полицейского, депутат на вопрос, почему он кричит, сказал: "Я еще и в морду могу дать".

Затем депутат крикнул: "Игорь, дай мне коляску", со всей силы толкнул дверь машины, ударил полицейского и попытался сорвать камеру.

Правоохранители много раз просили Башту успокоиться, но он кричал, махал руками, а в -конце схватил девушку-полицейского за волосы.

Подчеркивается, что депутат отказался давать показания, но при этом не вернул отобранный у женщины-полицейского нагрудный знак.

Сейчас решается вопрос о внесении события в Единый реестр досудебных расследований по статье 345 УКУ (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

То, что именно Башта был участником конфликта с избиением полицейских, сам депутат подтвердил в Facebook.

Как сообщает тернопольская интрернет-газета "Обо всем", депутат-свободовец Александр Башта признал, что имел конфликт с правоохранителями, но причины своего поведения четко объяснить не смог, отметив лишь, что его "учили", а он "быстро заводится".

"Я приехал в пенсионный фонд на Замковой. На месте парковки для инвалидов стоял таксист, я обратил его внимание, что вы стоите неправильно... Но вижу, что человек тоже так неадекватно немного настроен. Я вызвал 102. Тот уехал. Через несколько минут пришли полицейские... Ну и слово за слово.

Я, конечно, злой, потому что сбежал таксист, но вместо того, чтобы понять суть проблемы полицейские – молодые они, думают, что уже в жизни все знают и могут поучать всех и вся, – слово за слово, вижу, не соображают ничего, а так: "Выходи из машины – мы сейчас разберемся", - рассказал Башта.

Он добавил, что попросил начальника пенсионного фонда, чтобы тот подал коляску.

"Я к ним подъезжаю и говорю: "Что дальше?" Но они и тогда не поняли всей сути ситуации и не приняли адекватного решения. Ну и соответственно меня тоже не сильно надо раскачивать ... ну и силовое противоборство возникло", - засмеялся депутат.

Он также назвал информацию о травмах полицейских "фантазиями".

"У мужчины может быть, у женщины максимум – это просто женские фантазии и желание сделать из себя жертву", - сказал свободовец.

Он не смог сказать, чем именно его оскорбила полиция.

"Полицейские начали учить меня жить, но, ты знаешь, я сам могу, кого угодно поучить ... я даже не козырял, что я депутат, – и если они и тогда не сообразили, то это их проблемы. Пусть пробуют теперь объяснить своему руководству, почему они так сделали, почему конфликтовали с человеком, который их вызвал", - сказал Башта.

"Я живу много лет на коляске, я не говорю, что у меня там психика испорчена, но в какой-то мере завожусь я очень быстро, когда вижу, что люди не хотят понять и принимать правильные решения... Да, я жестокий, я отстаиваю свое достоинство иногда, может, и слишком активно, но я имею на это право, если меня обижают", - подытожил Башта.