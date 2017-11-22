Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин решил усилить мобилизацию после учений "Запад-2017"

Среда, 22 ноября 2017, 13:45

Президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать итоги учений "Запад-2017" и принять дополнительные меры по повышению мобилизационной готовности.

Об этом он заявил на совещании по военным вопросам, передает "Интерфакс-Беларусь".

"По итогам учений были выявлены определенные недостатки, нужно внимательно их изучить, выработать дополнительные меры по повышению мобилизационной готовности", - сказал Путин.

По его словам, необходимо "проанализировать еще раз возможности оборонных предприятий по оперативному наращиванию объемов производства военной продукции".

Путин также отметил, что в ходе учений "был успешно решен ряд важных задач, в первую очередь проверена мобилизационная готовность и возможности обеспечения потребностей войск на местах, обеспечение из местных ресурсов, а пребывающие в запасе военнослужащие, граждане были привлечены на военные сборы".

Кроме того, были отработаны вопросы передачи в состав Вооруженных сил автотранспорта и техники гражданских предприятий и проведена комплексная оценка обеспечения войск транспортно-логистическими услугами, продовольствием и медикаментами.

Как известно, российско-белорусские военные учения "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября.

Официально заявлялось, что в них будут задействованы около 13 тысяч человек.

19 сентября стало известно, что во время учений "Запад-2017" на полигоне "Лужский" под Петербургом вертолет Ка-52 случайно обстрелял зрителей ракетами, два человека оказались в больнице.

На последнем этапе учений было отработано нанесение массированного ракетно-ядерного удара.

Председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, заявлял, что совместные масштабные военные учения России и Беларуси "Запад-2017" похожи на подготовку к большой войне.

Президент Беларуси Александр Лукашенко "Запад-2017" отмечал, что учения "Запад-2017" нацелены не в нападение, а на вышколение военнослужащих "на случай войны".

Украинская правда
Темы: РосcияБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

Все новости...
Росcия
Пять из пяти: защитники филигранно попали по подразделениям оккупантов на острове Джарылгач
Россия обстреляла село в Харьковской области, в результате чего погибла женщина
Украинку, задержанную на акции против российского лайнера в Батуми, обвиняют в хулиганстве
Последние новости
12:40
Франция обещает Украине десятки ракет для истребителей и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
12:30
Накопичення сил ворога на північному кордоні не помічено – Наєв
12:24
Всемирный фонд памятников возобновит купол Дома учителя в Киеве
12:18
Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен
12:17
В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля
12:17
Силы обороны поразили вражеские "Зоопарк" и "Репеллент-1" на Таврийком направлении
12:15
Суд в США возобновил запрет на продажу двух моделей Apple Watch
12:09
Помощник генсека: НАТО вполне в состоянии защититься от агрессии России
12:05
Новый этап земреформы: бизнес начал покупать землю
Все новости...
Реклама: