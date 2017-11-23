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Климпуш-Цинцадзе: Венгрия единственная страна, которая не готова к диалогу

Четверг, 23 ноября 2017, 03:34

Венгрия единственная из стран, у которых есть вопросы к украинскому закону об образовании, демонстрирует неготовность к диалогу.

Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в интервью Укринформу.

"Мы продолжаем настаивать на том, что есть возможности конструктивного решения вопроса. Об этом свидетельствует и то, что нам удалось подписать меморандум взаимопонимания по реализации этого закона с Польшей и Болгарией. Мы на положительном пути решения с Румынией. И, к сожалению, Венгрия - единственная страна, где мы видим такое серьезное сопротивление и неготовность к диалогу", - рассказала Климпуш-Цинцадзе.

Она выразила надежду, что в этом процессе на Венгрию сможет повлиять ЕС.

"Хочется верить, что в этом процессе не только наша готовность к этому диалогу, но и конструктивный разговор внутри Европейского Союза, например, с другими странами, поможет направить решение вопроса о правах национальных меньшинств в русло конструктива со стороны Венгрии. Подчеркиваю, опять же, что пока конструктивный диалог не складывается, к сожалению", - сказала она.

Вице-премьер-министр не исключает российское влияние на поведение Венгрии. Более того, по ее словам, в Европарламенте распространяются манипулятивные материалы по украинскому закону.

"Что касается России. Мы можем говорить о том, что видим определенное отражение российской риторики по этому закону в венгерской аргументации. Мне бы не хотелось верить, что именно здесь есть след в истории России. Но какая-то определенная синхронизация аргументации происходит", - рассказала Климпуш-Цинцадзе.

Как известно, правительство Венгрии решило блокировать все дальнейшие решения Европейского союза, направленные на сближение ЕС с Украиной из-за подписания президентом Порошенком закона "Об образовании".

Кроме того, вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил, что этнические венгры за рубежом имеют право на автономию и венгерское гражданство.

Темы: Венгрияязыкобразование
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