Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Земан возмутился статьей о "Пражской весне" в российских СМИ

Четверг, 23 ноября 2017, 04:48

Президент Чехии Милош Земан во время встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым назвал "сумасшедшим" автора статьи о "Пражской весне", опубликованной на сайте телевизионного канала Минобороны РФ "Звезда".

Об этом пишет DW.com.

Земан, который принес на встречу с Медведевым копию этой публикации, добавил, что из-за нее ему предлагали прервать визит в Россию.

Земан попросил Медведева публично заявить, что подобный подход "не имеет ничего общего" с позицией властей РФ.

"Готов это… подтвердить, - отреагировал Медведев. - Ничего общего с автором мы не имеем".

Материал под заголовком "Чехословакия должна быть благодарна СССР за 1968 год: история "Пражской весны" был размещен на сайте 21 ноября.

В материале, в частности, подчеркивалось, что Прага должна быть благодарна Москве, поскольку "ввод войск в Чехословакию в 1968 году не позволил Западу совершить там "государственный переворот". 

Позднее статью удалили без объяснения причин.

Как сообщалось, в связи с этой публикацией глава МИД Чехии Любомир Заоралек заявил, что государственные СМИ РФ должны прекратить публикацию мнений, которые искажают и неправильно толкуют историю.

Отметим, что президент Чехии Милош Земан, известный своей пророссийской позицией, находится с официальным визитом в РФ с 20 по 24 ноября.

По итогам встречи Россия и Чехия подпишут 13 документов о сотрудничестве в сфере экономики на общую сумму около $20 млрд.

Напомним, президент Чехии Милош Земан верит, что в долгосрочной перспективе Россия может стать членом ЕС.

Темы: ЧехияРосcияпропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

По всей Украине второй раз за утро раздается тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Чехия
Чешский железнодорожный лоукостер анонсировал новые маршруты из Украины в ЕС
Чехия заплатит, чтобы остаться в гиде Michelin
Президент Чехии заявил, что "окно возможностей" на фронте есть до конца года – потом переговоры
Последние новости
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки ракет для истребителей и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
12:30
Накопичення сил ворога на північному кордоні не помічено – Наєв
12:24
Всемирный фонд памятников возобновит купол Дома учителя в Киеве
12:18
Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен
12:17
В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля
12:17
Силы обороны поразили вражеские "Зоопарк" и "Репеллент-1" на Таврийком направлении
12:15
Суд в США возобновил запрет на продажу двух моделей Apple Watch
Все новости...
Реклама: