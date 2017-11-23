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РФ, Иран и Турция инициируют сирийский Конгресс национального диалога

Четверг, 23 ноября 2017, 06:14

Россия, Иран и Турция выступили за созыв Конгресса сирийского национального диалога, который, по их мнению, должен привести к всестороннему диалогу и примирению.

Соответсвующее заявление президенты трех стран подписали во время встречи в Сочи 22 ноября, пишет DW.com.

Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о проведении консультаций на уровне министров иностранных дел трех стран и представителей спецслужб, чтобы обеспечить условия для организации конгресса в Сочи.

"Условились провести это важнейшее мероприятие на должном уровне, обеспечить участие в нем представителей широких слоев сирийского общества", - заявил журналистам Путин.

Он также заверил, что правящий в Сирии режим президента Асада выразил готовность провести конституционную реформу и обеспечить свободные подконтрольные ООН выборы.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил необходимость исключить из процесса мирного урегулирования в Сирии "террористические группировки", действующие на территории страны.

Главы трех стран договорились укрепить сотрудничество в борьбе с терроризмом, в частности, с группировками "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра".

Президент Ирана Хасан Роухани, в свою очередь, подчеркнул "конструктивную роль", которую сотрудничество трех стран сыграло в урегулировании сирийского кризиса. Он также выразил надежду, что жители Сирии вскоре могут вернуться к себе на родину.

Как сообщалось, накануне Путин провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом в Сочи.

Темы: СирияРосcияИранТурция
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