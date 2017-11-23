США могут оставить свой контингент в Сирии после поражения ИГИЛ

Администрация Трампа расширяет свои цели в Сирии, включая, помимо уничтожения ИГИЛ, политическое урегулирование гражданской войны в стране.

Об этом пишет Washington Post.

Благодаря силам, преданным президенту Башару Асаду и его российским и иранским союзникам, поражение Исламского государства в Сирии может быть неизбежным - наряду с прекращением основания находиться там войскам США.

Должностные лица США надеются использовать постоянное присутствие американских войск в северной Сирии для поддержки сирийских демократических сил (в которых доминирую курды), чтобы оказать давление на Асада и заставить его пойти на уступки в мирных переговорах в Женеве.

Силы Асада с помощью поддерживаемых Ираном боевиков вернули контроль над большей частью страны в их отдельной войне с сирийскими повстанцами, борющимися за прекращение авторитарного правления президента.

Резкое отступление США может завершить захват Асадом сирийской территории и помочь гарантировать его политическое выживание.

Чтобы избежать такого результата, официальные лица США заявляют, что планируют поддерживать присутствие войск США в северной Сирии, где американцы обучали и подерживали сирийские демократические силы в борьбе против исламского государства и создании нового местного правительства в противовес правительству Асада.

Когда в Женеве более трех лет назад начались политические переговоры, повстанцы контролировали огромную часть Сирии и находились в гораздо лучшем положении, чтобы требовать отставки Асада в рамках урегулирования.

Однако российская авиация и поддерживаемые Ираном сухопутные войска резко повернули ситуацию в пользу Асада как на поле битвы, так и за столом переговоров.

Россия и Иран также указали, что планируют остаться.