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В Крыму – новые массовые задержания и обыски

Четверг, 23 ноября 2017, 12:18
В Крыму – новые массовые задержания и обыски

В аннексированном Симферополе задержали нескольких членов Меджлиса крымскотатарского народа за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

Об этом сообщает корреспондент русской службы "Радио Свобода" со ссылкой на источники в управлении ФСБ России по аннексированному Крыму.

По его сведениям, задержание произошло в кафе "Медоборы" на улице Воровского возле Киевского райсуда.

Эту информации подтверждает близкое к властям Крыма издание "Крыминформ".

Издание утверждает, что управление МВД России по аннексированному Крыму "возбудило уголовное дело" по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 Уголовного кодекса соседней России ("Вымогательство, совершенное группой лиц").

Кроме того, как сообщили правозащитники "Украинской правде", в Грушевке проходят обыски у отца бывшего политзаключённого Мустафы Дегерменджи – Бекира.

Крим_SOS сообщает о ряде обысков: в с. Холодовка в доме Казима Аметова, в с. Грушевка – в доме Бекира Дегерменджи, в с. Южное – в доме Эльмиры Барановой-Газиевой, в Симферополе – у Курсеита Абдуллаева.

Имена задержанных: Бекир Дегерменджи, Асан Чапух, Казим Аметов, Веджие Кашка (увезли в больницу).

Как известно, Мустафу Дегерменджи в аннексированном Крыму обвиняют в участии в "массовых беспорядках" в Симферополе 26 февраля 2014 года, он находится под домашним арестом

После российской аннексии в Крыму начались массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".

УП, обновлено

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Темы: Крымкрымские татары
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