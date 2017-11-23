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Насиров рассказал, что проходит курс радиоактивной терапии

Четверг, 23 ноября 2017, 12:58

Отстраненный от должности глава Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил, что перенес операцию и прошел курс радиоактивной терапии при лечении онкологического заболевания.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"У меня действительно были очень большие проблемы с давлением. Врачи думали, что это проблемы с сердцем, но оказалось, что намного хуже – это онкология", - сказал Насиров.

"Я прошел операцию, прошел первый курс радиоактивной терапии. Надеюсь, что все будет хорошо", - добавил он, попросив впредь не возвращаться к этому вопросу.

Также отстраненный глава ГФС заявил, что все материалы дела в отношении него являются "макулатурой", поскольку не содержат никакой доказательной базы.

"У Антикоррупционного бюро нет и не может быть никаких доказательств, или даже намеков на какую-то вину. Для меня суд будет в первую очередь возможностью откровенно для всего общества доказать полную невиновность и восстановить справедливость", - сказал Насиров.

Ранее Насиров возмутился, что детективы НАБУ отказали ему в поездке в США для прохождения лечения рака щитовидной железы. Он заявил о необходимости послеоперационного лечения – хирургическое вмешательство Насиров якобы перенес в Киеве. По его слвоам, Национальный института диабета США готов был лечить его за счет американского бюджета.

Как известно, Роман Насиров был задержан 2 марта 2017 года.

13 марта Апелляционный суд Киева принял решение оставить под стражей отстраненного голову ДФС Романа Насирова.

В ночь на 8 марта Соломенский райсуд Киева избрал отстраненному голове ДФС Роману Насиров меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен.

16 марта жена Насирова внесла за него залог.

По данным САП, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко дал руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма" Хас", ООО" Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

Тем самым государству был нанесен ущерб на сумму около 2 млрд грн.

Темы: НасировФискальная служба
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