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12 украинцев задержали за угон машин в Германии

Четверг, 23 ноября 2017, 13:23

В рамках совместной операции Украины и Германии правоохранители задержали 12 жителей Черновицкой области по подозрению в похищении автомобилей на территории ФРГ.

Об этом сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

22 ноября по месту жительства подозреваемых провели обыски и изъяли вещественные доказательства и документы, которые свидетельствуют о причастности задержанных к угонам.

"Установлено, что в период с октября прошлого года по июль этого года указанные граждане, объединившись в группу, совершили угон не менее 30 транспортных средств на территории Федеративной республики Германия с целью дальнейшей перепродажи на территории другого государства по поддельным документам", - сказал Тракало.

Он добавил, что полученные данные украинские полицейские передали иностранным коллегам.

Злоумышленников будут судить по ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК.

Как известно, 22 ноября глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что Украина и Германия проводят операцию против похитителей элитных авто.

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияГерманияавтокриминал
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