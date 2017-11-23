В Украине назвали 20 самых прогрессивных мэров

Мэры Ужгорода, Чернигова, Глухова и Ирпеня попали в "Рейтинг украинских мэров-инноваторов".

Об этом сообщают организаторы проекта – "Украинская правда" и Международный саммит мэров.

Отмечается, что на протяжении 2 недель профессиональное жюри и рядовые украинцы предлагали кандидатуры мэров, которые работают над изменениями и внедряют инновации в своих городах.

В результате поступило 400 заявок, из которых профессиональное жюри отобрало топ-20 мэров.

В частности, в 20-ку мэров-инноваторов попали: Богдан Андриив (Ужгород), Владислав Атрошенко (Чернигов), Анатолий Белей (Броды), Юрий Бова (Тростянец), Вадим Бойченко (Мариуполь), Владимир Гаразд (Долина), Владимир Карплюк (Ирпень), Алексей Каспрук (Черновцы), Тарас Кучма (Дрогобыч), Виталий Луков (Вознесенск).

А также Руслан Марцинкив (Ивано-Франковск), Владимир Николаенко (Херсон), Сергей Моргунов (Винница), Сергей Надал (Тернополь), Александр Симчишин (Хмельницкий), Игорь Слюзар (Коломыя), Сергей Соломаха (Миргород), Сергей Сухомлин (Житомир), Мишель Терещенко (Глухов) и Владимир Хомко (Ровно).

Отмечается, что на первом этапе голосования учитывались исключительно инновационность мэра и внедренные им практики.

Критерии оценки соответствовали мировым аналогам рейтинга European Capital of Innovation и касались нововведений во всех сферах жизни жителей города: городское планирование, общественные услуги, культура, здравоохранение, экология, безопасность и охрана, коммуникация, предпринимательство, стартап-экосистема, бренд города.

Во время второго этапа члены жюри оценят также прозрачность, беспристрастность, честность и репутацию мэра среди жителей города.

28-29 ноября на Международном саммите мэров, организованном в Киеве фондом Western NIS Enterprise Fund, станут известны имена 5 финалистов, которых выберет профессиональное жюри.

"Первый этап отбора касался исключительно инноваций, внедренных мэрами. Во втором этапе, для формирования рейтинга топ-5, мы рассмотрим критерии, касающиеся прозрачности, репутации, в том числе на основе материалов в медиа-поле", - пояснила главный редактор УП Севгиль Мусаева.

С 29 ноября по 22 декабря на сайте "Украинской правды" пройдет народное голосование, которое и определит самого прогрессивного мэра.

Отмечается, что в рейтинг вошли мэры городов с населением до 500 000 человек, которые используют креативные и новаторские решения для решения локальных задач.

Их деятельность была проанализирована по 10 критериям, которые соответствуют мировым аналогам рейтинга (European Capital of Innovation).

Как сообщалось, в Украине составят рейтинг прогрессивных мэров.