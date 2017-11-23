Украинским военным разрешили бороды

Украинским военным разрешили носить бороды во время боевых и учебно-боевых задач.

Об этом говорится в новых Правилах ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими ВСУ и лицеистами военных лицеев.

"Разрешается ношение бороды и усов при условии, что они должны отвечать требованиям гигиены и не мешать использованию средств индивидуальной защиты и ношению снаряжения", - говорится в правилах.

До этого носить бороды могли только офицеры и прапорщики (мичманы) при наличии медицинских показаний.

Приказ об утверждении новых правил был подписан министром обороны Степаном Полтораком 20 ноября и заменил устаревший приказ 1995 года.

Как известно, в июле 2016 Порошенко утвердил новые знаки различия и форму в украинской армии.