Выборы в США: Флинн начал сотрудничать со следствием по делу о российском следе

Экс-советник Дональда Трампа Майкл Флинн начал сотрудничать со следствием по делу о вмешательстве РФ в американские выборы.

Об этом пишет The New York Times.

"Адвокаты Майкла Флинна недавно сообщили юристам президента, что они больше не могут обсуждать вопросы, связанные с расследованием спецпрокурора. Это является признаком того, что Флинн сотрудничает с прокурорами или ведет переговоры с ними о таком соглашении", - сообщает газета.

Как известно, ФБР подозревает, что Флинн планировал видать Гюлена Турции за 15 миллионов долларов.

Как сообщалось, советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку 13 февраля из-за скандала о контактах с Россией.