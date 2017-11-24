Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В НБУ рассказали, как Украина "заваливает" продуктами другие рынки

Пятница, 24 ноября 2017, 09:37

Член правления НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что Украина существенно наращивает экспорт своей продукции.

Об этом он сказал в интервью ЭП.

"Еще несколько лет назад все говорили, что Украина не сможет экспортировать эту продукцию (мясомолочные продукты - ЭП) в Европу из-за несоответствия стандартам качества", - сказал Сологуб.

Теперь же, по его словам, мы начинаем "заваливать" своими продуктами другие рынки.

"Украина держит почти 60% мирового рынка подсолнечного масла, сливочное масло все лучше продается в Северной Африке, Турции и Голландии, активно растет экспорт курятины в Египет и Евросоюз", - добавил член правления НБУ.

Ранее сообщалось, что экспорт украинских аграрных и пищевых товаров в страны ЕС увеличился на 39,8%.

Экономическая правда

Темы: НБУторговлямир
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

По всей Украине второй раз за утро раздается тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
НБУ
В НБУ выступили против отказа от наличных и не планируют заменять их на цифровые деньги
НБУ выступает за возвращение "Райффайзен Банка" в программу "5-7-9%"
Национализация "Альфы", угрозы Коломойского и изношенные доллары - что рассказала ЭП заместитель главы НБУ
Последние новости
13:04
МОН обнародовал рамку финансовых компетентностей для детей и молодежи: что она предполагает
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки авиабомб и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
12:30
Накопичення сил ворога на північному кордоні не помічено – Наєв
12:24
Всемирный фонд памятников возобновит купол Дома учителя в Киеве
12:18
Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен
12:17
В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля
Все новости...
Реклама: