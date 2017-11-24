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В СБУ объяснили, почему выдворили в РФ представителя Кадырова

Пятница, 24 ноября 2017, 10:37

Служба безопасности заявляет, что полномочный представитель главы Чечни в Украине Рамзан Цицулаев находился в Украине незаконно.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ 24 ноября.

"СБУ получила информацию относительно незаконного пребывания в Украине гражданина Российской Федерации, который в течение длительного времени был доверенным лицом и отвечал за реализацию в нашей стране политики президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что после Революции Достоинства человек покинул территорию нашего государства и находился в Грозном.

По данным СБУ, в конце сентября иностранец вернулся в Украину, используя новый паспорт гражданина РФ, с измененными установочными данными.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что во время незаконного пребывания в Украине гражданин РФ, в частности, собирал сведения о деятельности проукраинских выходцев из Чеченской Республики, которые принимали участие в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей", – отмечают в СБУ.

В ведомстве поясняют, что выдворили Цицулаева в Россию, потому что его действия угрожали национальной безопасности Украины.

"Он грубо нарушил законодательство о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, осуществляя пересечение государственной границы Украины и находясь на территории нашего государства с документами, которые оформлены на установочные данные другого лица, поэтому в отношении него было принято решение о принудительном возвращении в Россию", – говорится в заявлении СБУ.

23 ноября стало известно, что СБУ задержала полномочного представителя главы Чечни в Украине Рамзана Цицулаева, отвезла его к границе с Россией, где россияне его задержали и арестовали.

Издание "Росбалт" со ссылкой на свои источники, писало, что он кому-то "перешел дорогу" в Украине и его решили выдать России, чтобы "убрать с пути".

По информации "Росбалта", Цицулаеву предъявлены обвинения в мошенничестве и применении силы к представителям власти.

По данным СМИ, Цицулаева разыскивали после того, как в ноябре 2014 года его неудачно попытались задержать в ресторане гостиницы "Золотое кольцо".

С 2011 года он был представителем главы Чечни Рамзана Кадырова в Украине. В мае 2014 участвовал в освобождении журналистов LifeNews, задержанных Национальной гвардией.

Темы: СБУРосcияЧечня
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