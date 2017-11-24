Огромную взятку детективам НАБУ предлагал известный контрабандист – ГПУ

Взятку в 800 тысяч долларов детективам НАБУ предлагал известный одесский контрабандист.

Об этом сообщил в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

"В начале ноября по заявлению НАБУ о предложении взятки руководителю главного подразделения детективов НАБУ ГСУ ГПУ зарегистрировала производство, в рамках которого зафиксировано предложение известного одесского контрабандиста Альперина выплатить 800 тыс. долларов за снятие ареста на счета подконтрольных ему предприятий в 450 млн гривен", - пишет он.

Вадим Альперин Фото: antikor.com.ua

По словам главы ГПУ, такая взятка должностному лицу является законченным составом преступления, и сейчас Генеральная прокуратура ищет подозреваемого.

"Готовим ходатайство об аресте", - добавил он.

Подробности этого дела сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, 24 ноября "известному в криминальных кругах одесскому контрабандисту" сообщено о подозрении.

Сарган рассказала, что 4 ноября с заявлением в департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ обратилось лицо, которому стало известно о подготовке дать работнику НАБУ взятку известным бизнесменом-контрабандистом. А 7-8 ноября был задокументирован факт предложения руководителю одного из подразделений НАБУ 800 тысяч долларов взятки.

Сейчас, по ее информации, проводятся обыски по месту регистрации и возможного местонахождения подозреваемого с целью вручения ему ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку последний уклоняется от следствия.

"В случае установления местонахождения подозреваемого и неявки к следователю Генеральная прокуратура Украины объявит последнего в государственный и международный розыск", - отметила Сарган.

Она сообщила, что предварительно действия подозреваемого квалифицированы по ч.3 ст.369 УК (предложение должностному лицу, которое занимает ответственное положение, передать ему или третьему лицу неправомерную выгоду). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без такового.

Как известно, Национальное антикоррупционное бюро совместно с ГПУ разоблачило лицо, предлагавшее сотруднику НАБУ 800 тысяч долларов взятки за прекращение расследования уголовного производства, в котором наложен арест на сумму около 450 миллионов гривен, подконтрольных взяткодателю предприятий.

Арестованные деньги принадлежат двум десяткам одесских компаний-импортеров, которые контролирует один из самых известных контрабандистов Украины.