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Активисты под Радой заявляют о похищении бойца батальона "Донбасс"

Пятница, 24 ноября 2017, 13:29

Общественная организация "Рух Визволення", заявляет о похищении их активиста, ветерана бойца батальона "Донбасс" Александра Новикова.

Об этом говорится в сообщении на странице движения в Facebook.

"По словам очевидцев, его схватили в Киеве в районе Индустриального моста. В захвате участвовали около 20 человек, похожих на спецназовцев", – говорится в сообщении.

Там отмечают, что Александр до войны был предпринимателем в Макеевке. С "Донбассом" - с первого боя под Карловкой. Его называют, "одним из организаторов лагеря за принятие антикоррупционных законов под Верховной Радой".

В то же время народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев, который является также одним из участников указанной акции протеста, сообщает, что машину Новикова нашли по адресу ул. Вадима Гетьмана, 154.

"В машине были выбиты два передних стекла, за рулем сидел мужчина в Балаклаве и камуфляже. На вопрос что он здесь делает, сказал, что ему дал указ следователь Сергей. Сам представляться отказался, как и называть фамилию следователя и объяснять, что происходит. Затем он сел в микроавтобус белый Volkswagen, номер АА0579ВА, где были еще несколько человек тоже в балаклавах и в камуфляже", – пишет Соболев в Facebook.

"Когда я представился народным депутатом и попросил их предъявить документы - быстро уехали. Вызвал полицию, жду на месте", – добавил нардеп.

Как известно, несколько десятков человек продолжают акцию протеста в палаточном городке возле здания Верховной Рады.

 
Палаточный городок под Радой живет своей жизнью
ирина балачук, уп

Украинская правда

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Темы: акцииКиев
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