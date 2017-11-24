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Соболев рассказал детали похищения бойца батальона "Донбасс"

Пятница, 24 ноября 2017, 15:42

Народный депутат Егор Соболев заявляет, что похищением активиста "Руха Визволення", бойца батальона "Донбасс" Александра Новикова занимались две группы спецназовцев из Мариуполя и Киева.

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".

"У ТЦ "Мармелад" на улице Борщаговской он с товарищем был заблокирован в своей машине двумя группами спецназовцев. По нашим данным, одна группа мариупольская, другая – киевская. Они выбили окна с обеих сторон, вытащили его и товарища на улицу, не представляясь и не объясняя, что происходит – это нам уже очевидцы рассказали – положили на асфальт", - сказал Соболев.

Он добавил, что после этого Новикова вывезли в неизвестном направлении, а его машину с выбитыми окнами начали оформлять как вещественное доказательство.

Нардеп не смог уточнить, кто именно оформлял машину.

"Я сразу, как туда приехал, увидел разбитую машину и на водительском сиденье мужчину в балаклаве и камуфляже. Он сказал, что меня знает, но представиться не может, сказал что он из спецподразделения, но не захотел уточнить, с какого именно. Сказал, что здесь находится по заданию следователя по имени Сергей", - рассказал Соболев.

 
Фото Анатолий Виногродский

Он добавил, что рядом стоял автобус с затемненными стеклами и с группой людей в камуфляже.

"Они отказались представиться, а резко закрыли двери и начали выезжать с парковки. Ехали прямо на меня, я сделал шаг в сторону, а они быстро рванули в направлении проспекта Победы", - сказал Соболев.

По его словам, никто не знает, ни за что задержали Новикова, ни куда увезли.

Соболев добавил, что подозревает, что Новикова могут вывезти в Мариуполь.

А его похищения связывает либо с тем, что "Новикова в 2015 году шантажировала военная прокуратура, что обвинят его в похищении человека, если он не будет свидетельствовать против Семена Семенченко", либо с тем, что участники движения начали блокировать нелегальное "обогащение президента и Медведчука" через поставки на территорию Украины топлива с России.

Также нардеп выразил опасение, что после похищения Новикова, это может повториться с другими членами движения, а также, что "могут начаться репрессии семьи Новикова, которая живет в Макеевке".

"Украинская правда" пытается получить по этому поводу комментарии в полиции.

Сейчас в полиции Соломенского района ответили, что "не могут это комментировать".

Как известно, ранее активисты под Радой заявили о похищении бойца батальона "Донбасс".

Ирина Балачук, УП

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Темы: Киевкриминал
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