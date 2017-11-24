Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Теракт в Египте: Число погибших возросло до 235 человек

Пятница, 24 ноября 2017, 15:53

Число погибших после нападения боевиков на мечеть Аль-Рауда в Бир-эль-Абеде на Северном Синаев  увеличилось до 235 человек.

Ранее сообщалось о 184 погибших в результате нападения боевиков на мечеть Аль-Рауда в Бир-эль-Абеде на Северном Синае. Еще 120 человек были ранены.

Данные о погибших и пострадавших постоянно обновляются.

Как известно, вооруженное нападение с применением огнестрельного оружия и взрывного устройства произошло около столицы провинции Эл-Ариш во время пятничных молитв, сообщили полицейские.

По данным полиции ,боевики подъехали к мечети на четырех внедорожниках, применили бомбу, а затем открыли огонь по молящимся людям.

Президент Абдель Фаттах аль Сиси созвал внеочередное заседание органов безопасности.

Пока никто не взял ответственность за нападение.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

По всей Украине второй раз за утро раздается тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Последние новости
13:04
МОН обнародовал рамку финансовых компетентностей для детей и молодежи: что она предполагает
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки авиабомб и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
12:30
Накопичення сил ворога на північному кордоні не помічено – Наєв
12:24
Всемирный фонд памятников возобновит купол Дома учителя в Киеве
12:18
Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен
12:17
В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля
Все новости...
Реклама: