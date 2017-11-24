Стало известно, о чем говорили Хуг и Захарченко

Первый заместитель мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе Александр Хуг рассказал, о чем разговаривал во время встречи с главарем донецких террористов Александром Захарченко.

Об этом он сообщил в пятницу по скайпу на брифинге в Украинском кризисном медиацентре.

"23 ноября вечером я встречался в Донецке с господином Захарченко. Мы обсуждали вопросы безопасности наблюдателей и их имущества, а также наблюдение СММ в части соблюдения Минских договоренностей ", - коротко отметил Хуг.

Представитель миссии не раскрыл других деталей их разговора.

23 ноября появилась информация, что первый заместитель председателя наблюдательной миссии ОБСЕ планирует встретиться с главарем незаконного вооруженного формирования "ДНР" Александром Захарченко.

Хуг намеревался обсудить ситуацию безопасности, соблюдения сторонами Минских договоренностей, необходимость защиты объектов жизнеобеспечения, а также случаи препятствования деятельности СMM, в частности вмешательства в работу камер, установленных вдоль линии соприкосновения.

Евгений Кизилов, УП