Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Стало известно, о чем говорили Хуг и Захарченко

Пятница, 24 ноября 2017, 17:04

Первый заместитель мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе Александр Хуг рассказал, о чем разговаривал во время встречи с главарем донецких террористов Александром Захарченко.

Об этом он сообщил в пятницу по скайпу на брифинге в Украинском кризисном медиацентре.

"23 ноября вечером я встречался в Донецке с господином Захарченко. Мы обсуждали вопросы безопасности наблюдателей и их имущества, а также наблюдение СММ в части соблюдения Минских договоренностей ", - коротко отметил Хуг.

Представитель миссии не раскрыл других деталей их разговора.

23 ноября появилась информация, что первый заместитель председателя наблюдательной миссии ОБСЕ планирует встретиться с главарем незаконного вооруженного формирования "ДНР" Александром Захарченко.

Хуг намеревался обсудить ситуацию безопасности, соблюдения сторонами Минских договоренностей, необходимость защиты объектов жизнеобеспечения, а также случаи препятствования деятельности СMM, в частности вмешательства в работу камер, установленных вдоль линии соприкосновения.

Евгений Кизилов, УП

Темы: ОБСЕЗахарченкоДонбассДонецк
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

По всей Украине второй раз за утро раздается тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Кулеба приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей: сильные доказательства
Россия отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Последние новости
13:04
МОН обнародовал рамку финансовых компетентностей для детей и молодежи: что она предполагает
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки авиабомб и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
12:30
Накопичення сил ворога на північному кордоні не помічено – Наєв
12:24
Всемирный фонд памятников возобновит купол Дома учителя в Киеве
12:18
Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен
12:17
В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля
Все новости...
Реклама: