На фоне обострения в ОРДЛО Хуг встретится с Захарченко

Первый заместитель председателя наблюдательной миссии ОБСЕ Александр Хуг планирует встретиться с главарем незаконного вооруженного формирования "ДНР" Александром Захарченко.

Об этом сообщает в четверг пресс-центр СММ ОБСЕ.

Отмечается, что Хуг поставит вопрос безопасности наблюдателей миссии.

"Кроме того, он намерен обсудить наблюдения СММ по нынешней ситуации безопасности, соблюдения сторонами Минских договоренностей, необходимость защиты объектов жизнеобеспечения, а также случаи препятствования деятельности СMM, в частности вмешательства в работу камер, установленных вдоль линии соприкосновения", - отмечают наблюдатели.

Как сообщалось, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в целях безопасности ограничила патрулирование в Луганске 21-22 ноября, но фиксировала наличие вооруженных людей на улицах оккупированного города.

СММ также отметила, что с полудня 21 и к вечеру 22 ноября в гостиницах, где проживают наблюдатели, не работало телевидение и радио.

Как известно, на этой неделе в оккупированном Луганске обострилась ситуация из-за конфликта главаря незаконного вооруженного формирования "ЛНР" Игоря Плотницкого с отстраненным "главой МВД ЛНР" Игорем Корнетом.



Кроме этого вечером 21 ноября в оккупированный Луганск вошла колонна из десятков военных автомобилей из Донецка.