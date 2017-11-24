Пропагандиста ОРДО посадили на 5 лет

Суд в Украине приговорил к пяти годам лишения свободы пропагандиста и боевика ОРДО.

Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что в мае 2014 года журналист нескольких херсонских местных газет присоединился к террористам.

"Он стал военным корреспондентом сепаратистских интернет-изданий "Политнавигатор" и "Русская весна". Пропагандист опубликовал ряд антиукраинских материалов, направленных на дискредитацию действующей власти и срыв мобилизации, не признавал территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, с октября 2014 до марта 2015 злоумышленник находился в составе незаконного вооруженного формирования "Сомали".

"Он неоднократно совершал вооруженные нападения на подразделения сил антитеррористической операции и правоохранителей, после чего снова вернулся к пропагандистской антиукраинской деятельности", - отмечают в СБУ.

Мужчина неоднократно выезжал в Россию и аннексированный Крым, чтобы получать инструкции от кураторов антиукраинских информационных кампаний.

В июне 2017 правоохранители задержали пропагандиста при попытке въезда в страну через Харьковскую область.

Суд признал пропагандиста виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса и приговорил к пяти годам лишения свободы.