Партнерство Украины и НАТО прочное и надежное - Столтенберг

Президент Украины Петр Порошенко встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Во время нее генсек альянса заверил, что НАТО остается вместе с Украиной и это партнерство является надежным и прочным.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

"Глава государства отметил, что Украина продолжает реализовывать определенный на законодательном уровне курс евроатлантической интеграции и последовательно реформировать сектор безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинская сторона заявила о заинтересованности в дальнейшем углублении сотрудничества с НАТО благодаря выполнению соответствующих годовых национальных программ и использования комплексного пакета помощи НАТО для Украины.

Как известно, 24 ноября в Брюсселе проходит саммит "Восточного партнерства" с участием руководителей институтов Евросоюза и шести стран-участниц программы.

В Брюссель приехали главы государств и правительств Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины и министр иностранных дел Белоруссии.

Белорусский президент Александр Лукашенко и молдавский президент Игорь Додон отказались ехать на саммит.

Ранее сообщалось, что Украина добавит к решению саммита дорожную картусвоего сближения с Евросоюзом.

Как сообщалось, саммит "Восточного партнерства" (ВП), на все сложности в подготовительном периоде, завершился одобрением совместной итоговой декларации. Украина согласилась поставить свою подпись под декларацией саммита.