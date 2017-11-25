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Трамп заявил, что отказался от предложения Time стать человеком года

Суббота, 25 ноября 2017, 02:36

Президент США Дональд Трамп отказался становиться человеком года по версии американского ​журнала Time. 

Об этом он написал в Twitter.

"Журнал Time позвонил сказать, что я, ВОЗМОЖНО, снова стану человеком года, как в прошлом году, но я должен буду согласиться на интервью и большую фотосессию. Я сказал, что это, возможно, не очень хорошо и отказался. Спасибо, в любом случае!" — написал он.

Как известно, в декабре 2016 года, сразу после избрания президентом, журнал признал Трампа человеком года, назвав его "президентом разъединенных штатов Америки".

Темы: Трамп
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