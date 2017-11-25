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Путин подписал закон о СМИ - иностранных агентах

Суббота, 25 ноября 2017, 16:58

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий приравнивать зарубежные СМИ к иностранным агентам.

Как сообщает Интерфакс, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Как известно, 15 ноября Госдума одобрила поправки к действующему законодательству, которые предусматривают  возможность признания иностранных СМИ, действующих на территории РФ, иностранными агентами.

Норма о СМИ-иноагентах вводится законодательство в качестве ответа на действия США в отношении российских СМИ, а именно телеканала RT и агентства Sputnik.

СМИ, признанные иноагентом, должны будут соответствующим образом маркировать свои материалы и предоставлять отчеты. СМИ, которые откажутся регистрироваться, подпадут под действие нормы закона об иноагентах-НКО.

В ноябре стало известно, что Минюстиции России направило проекту "Радио "Свобода" "Крым.Реалии" (освещает события в аннексированном Крыму) уведомление о том, что его могут признать иностранным агентом.

Также "иностранными агентами" хотят объявить "Радио Свободу" и "Голос Америки". 

Деятельность "Радио "Свобода" и "Голоса Америки" координирует американский правительственный Совет управляющих по вопросам вещания (BBG) и финансирует конгресс США.

Темы: РосcияСМИПутин
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