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В России назвали аморальными слова Порошенко о Голодоморе

Воскресенье, 26 ноября 2017, 11:22

Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что обвинять Россию в Голодоморе - это "иезуитская логика".

Об этом он сказал RT.

"На мой взгляд, обвинять Россию в Голодоморе - это иезуитская логика. От голодомора пострадал народ всего Советского союза. Мы знаем, что его причины - это ряд и внешних, и внутренних факторов. Но говорить, что Россия провоцировала голодомор, чтобы совершить геноцид украинского народа, - это просто аморально", - заявил Джабаров.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко предлагает принять закон, который введет ответственность за непризнание Голодомора и Холокоста.

Он также сказал, что российская агрессия против Украины - это продолжение политики Москвы, которую она внедряла во время Голодомора.

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