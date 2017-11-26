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Мэр Днепра рассказал о "периодах отношений" с Коломойским

Воскресенье, 26 ноября 2017, 21:32
Мэр Днепра рассказал о периодах отношений с Коломойским

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что с олигархом  Игорем Коломойским у него были "периоды отношений", но сейчас эти отношения приобрели "несколько другой характер".

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина" 26 ноября. 

"Месяцев десять мы не общаемся вообще. Наверное, мы поняли, что в настоящий период мы друг в друге не нуждаемся. Я ему ничего не должен, по большому счету", – заявил он. 

По словам Филатова, вместе с Коломойским он "никогда не был особо вместе". 

"Да, мы знакомы, да, мы вместе работали. В своей позапозапрошлой жизни я был адвокатом группы "Приват". Но я не только был адвокатом группы "Приват", я также обслуживал все крупнейшие промышленно-финансовые группы в стране. Я знаком со всеми так называемыми олигархами, с первой десяткой Forbes - так точно. Я никогда не был сотрудником "Приватбанка". Я никогда не был у Игоря Валериевича на побегушках", – заявил он.

Также Филатов заявил, что партия "Укроп" не смогла оправдать доверие людей, особенные изменения в ней произошли после ареста лидера Геннадия Корбана. 

"Мне очень больно говорить про партию "Укроп", потому что я стоял у ее истоков. Она не задумывалась как олигархический проект. В тот момент мы были искренне уверены, что сможем собрать вокруг себя лучших людей. И в один момент у нас получилось", - отметил он.

"Но после того, как в партии произошел небольшой переворот, когда Корбана задержали и арестовали, партия пошла вниз по наклонной.... Я буду очень аккуратен в оценках, потому то мы, наверное, где-то не оправдали доверие людей", – добавил Филатов.

Как известно, партия олигарха Игоря Коломойского "Укроп" получила официальное свидетельство о регистрации в Министерстве юстиции в июне 2015 года, однако политсилу было зарегистрировано еще 25 сентября 2014. Партию создали люди, близкие к Коломойскому - в частности, Геннадий Корбан и Борис Филатов.

23 января 2016 года Корбана сместили с должности председателя политсовета партии "Укроп".

В ноябре 2016 года Коломойского практически единогласно избрали руководителем комиссии партийного контроля "Укроп".

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Темы: КоломойскийолигархиФилатовДнепр
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