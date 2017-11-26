Кадыров заявил, что Немцов был для него "благоприятным персонажем"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченцы, осужденные за убийство оппозиционера Бориса Немцова, невиновны.

Об этом Кадыров заявил в эфире телеканала "Россия 1", пишет Интерфакс.

"По моим пониманиям, по моей информации - они не виновны. И значит, я до сих пор считаю, что это неправильно. Кому-то это нужно было там, какие-то у него свои грехи, убили Немцова - опять же свалили на Кадырова", - заявил он.

"Все вовсю говорят: Кадыров убил Немцова. Немцов - лично для меня, и для команды нашей - он был более благоприятным персонажем", - добавил Кадыров.

"Кому-то надо было закрыть дело, кому-то надо было заявить, что нашли участников, и - так бывает у нас, ошибочные решения. Я думаю, что история даст оценку и поставит все на свои места", - отметил он.

Как известно, российский оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы недалеко от Кремля.

По подозрению в причастности к его убийству на скамье подсудимых оказались бывший офицер батальона "Север" Заур Дадаев, Темирлан Ескерханов, Хамзат Баха и братья Губашевы.

Заказчиком убийства следствие считает Руслана Мухудинова, водителя заместителя командира чеченского батальона "Север" Руслана Геремеева. Мухудинов объявлен в розыск, его дело выделено в отдельное производство.

В июле 2017 года всех подсудимых признали виновными в убийстве Немцова. Дадаев был приговорен к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 тыс. российских рублей, Губашев получил 19 лет колонии строгого режима, его брат Шадид - 16 лет. Ескерханову суд назначил наказание в виде 14 лет строгого режима, Бахаева приговорили к 11 годам колонии.

10 октября суд решил отменить назначенные штрафы обвиняемым в размере 100 тыс. рублей.