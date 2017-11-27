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Геращенко: Ягланд хочет вернуть Россию в ПАСЕ без всяких предпосылок

Понедельник, 27 ноября 2017, 10:39

Член постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы от Украины Ирина Геращенко заявила, что Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд публично повторил свою давнюю позицию о возвращении России в ПАСЕ.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"В статье для FT Генсек СЕ Т. Ягланд публично повторил свою давнюю позицию: возвращение России в ПАСЕ без всяких предпосылок. Его беспокоит, что иначе Европа останется без России, а в России будет территория бесправия", - написала Геращенко.

Она отметила, что европейского политика не беспокоит, "что РФ украла часть территорий Украины и Грузии", нарушает права человека и создала "территорию бесправия" в оккупированных регионах.

"То что,, если Европа позволит РФ нарушать базовые европейские принципы и права человека, то Европа останется без Европы, то это будет уже другая, здеградована Европа - тоже не приходит в голову Генсека СЕ. Как и то, что его заявления являются самодеятельностью, идут вопреки решениям Комитета министров СЕ и резолюциям ПАСЕ", - добавила представитель украинской делегации.

По ее словам, "мы живем во время определенной деградации европейских институтов" и их внешнего ослабления России.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в интервью изданию Financial Times заявил, что в организации рассматривают вопрос об отмене санкций против России, которые были наложены за агрессию Москвы в отношении Украины.

По его словам, такое решение допускают из-за опасений, что Россия в связи с ограничениями может выйти из этой организации, а это, как считают в Совете Европы, может стать ударом по защите прав человека в мире.

Ранее сообщалось, что постоянный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) получил запрос о проведение не запланированных заранее дебатов о снятии санкций с РФ и восстановление их участия в работе ассамблеи.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе ранее заявляла, что Украина не видит оснований для возвращения в ПАСЕ делегации России.

Как сообщил 24 ноября глава делегации украинского парламента в ПАСЕ Владимир Арьев, Постоянный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы отказался от проведения незапланированных дебатов о снятии санкций с РФ и восстановление их участия в работе ассамблеи.

В октябре Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, призывающую предстоящий саммит Совета Европы "гармонизировать" правила участия стран-членов в обеих уставных органах Совета Европы - Парламентской ассамблеи (где Россию лишили права голоса) и Комитете министров (в котором в отношении России никаких санкций не накладывали).

Украинская правда
Темы: ГеращенкоПАСЕРосcиясанкции
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