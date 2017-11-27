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В Одессе арестовали третьего защитника Летнего театра

Понедельник, 27 ноября 2017, 23:30

Одесский суд избрал активисту Игорю Бэю, который принимал участие в акции против высотной застройки Летнего театра в Городском саду, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщает dt.ua со ссылкой на одесские СМИ.

Бэю инкриминируют ч. 1 ст. 294 (активное участие в массовых беспорядках) Уголовного кодекса.

Активиста хотели взять на поруки внефракционный народный депутат Юрий Левченко, экоактивист Владислав Балинский, депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая и общественный деятель Сергей Гуцалюк, но суд отклонил их ходатайство.

Ранее сообщалось, что одесский губернатор внес 600 тысяч залога за бывшего руководителя одесской ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко.

Как известно, 18 ноября в Одессе во время протестов против застройки в Городском саду разбили голову начальнику одесской полиции Дмитрию Головину.

Темы: Одессасуд
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